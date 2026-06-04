Apple прекратила работу над Vision Pro

Шлем Apple Vision Pro, возможно, и не стал коммерческим успехом по сравнению с другими устройствами компании Apple, однако он всё же стал важным шагом к более массовому продукту — очкам дополненной реальности. По мнению аналитика, отказ от развития линейки Vision Pro в пользу более лёгких «умных очков» является правильным решением, поскольку именно такие устройства имеют куда больше шансов на широкое принятие пользователями. При этом версия с дисплеем внутри очков, судя по всему, появится только через несколько лет. Ранее сообщалось, что Apple тестирует четыре разных прототипа своих первых умных очков — аналитик считает, что первое устройство может выйти примерно в 2027 году. При этом инсайдер уверен, что проект Vision Pro больше внутри компании не развивают — руководство приняло решение поставить точку.

И если говорить откровенно, тяжёлая гарнитура за 3500 долларов с ограниченным временем работы и неудобством при длительном использовании вряд ли могла стать массовым продуктом, особенно с учётом дискомфорта и не самой практичной формы для повседневного ношения. А вот умные очки Apple будут восприниматься гораздо легче благодаря компактности и потенциально более удобному форм-фактору. Особенно если компания сможет внедрить технологии на базе искусственного интеллекта, чтобы эти очки были не только стильными, но и практичными в повседневной жизни. Но ближайший релиз состоится только через год, так что сейчас рано о чём-то говорить.
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