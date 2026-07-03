Huawei Nova Y74 оценили в 16 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфона Huawei Nova Y74, главной особенностью которого стал кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 6620 мАч. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 90 Гц, разрешением 1604:720 точек и максимальной яркостью 850 нит, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 8,32 мм, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP64, сертификацией (не страшны падения с высоты до 1,8 метра), поддержкой 40-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной фирменной прошивкой оболочки EMUI 12. Еще одной особенностью смартфона стала боковая кнопка «X», на которую можно запрограммировать быстрый доступ к нужным приложениям. Цена смартфона составила 16 и 18 тысяч рублей за конфигурации 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.