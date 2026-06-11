Xiaomi готовит к релизу складной смартфон Mix Fold 5

Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 5 уже некоторое время активно обсуждается в утечках, а теперь инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями. По данным поставщика секретной информации, прототип всё ещё использует внутренний складной дисплей диагональю 7,5–7,6 дюйма. Примечательно, что производитель постарался уменьшить заметность складки по центру экрана, но добиться полного отсутствия изгиба не удалось. Также подтверждается наличие основного сенсора на 200 Мп — это совпадает с предыдущими утечками, где упоминался датчик Samsung S5KHP5 для будущего складного смартфона компании. Ещё сообщается, что устройство получит аккумулятор ёмкостью около 6000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Смартфон, по данным источника, будет защищён от воды и получит боковой сканер отпечатков пальцев.

Более того, ранее появлялись сведения, что смартфон будет работать на новом фирменном процессоре Xiaomi Xring O3. При этом пока неясно, какие именно улучшения он предложит по сравнению с прошлогодним Xring O1, учитывая, что производитель не стал менять техпроцесс, да и ядра остались прежними. Точная дата анонса пока не раскрыта, но поскольку дизайн и характеристики прототипа уже выглядят близкими к финальным, новые подробности должны появиться в ближайшие недели. Цена же, по данным инсайдера, останется на уровне примерно 1200 долларов, что относительно недорого на фоне конкурентов. Тем более в условиях дефицита чипов памяти.
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