Официально: Vivo X Fold 6 получит 200-Мп камеру Ziess

Компания Vivo раскрыла некоторые характеристики складного флагманского смартфона X Fold 6, который будет представлен уже 26 июня. Итак, устройство оснастят топовой 3-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9500 Super Edition, предустановленной прошивкой OriginOS 6 Fold, адаптированной специально для большого складного экрана и многозадачности, режимами параллельного запуска приложений, батареей ёмкостью 7000 мАч, тыльную камеру с главным модулем на базе 200-Мп датчика оптического формата 1/1.4 дюйма и 50-Мп телевика Zeiss APO, фирменным чипом обработки изображения V3+, возможностью записи видео в Dolby Vision 4K 60 к/с, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IPX8/IPX9 и IP5X, а также улучшенными антеннами и коммуникационным процессором. Цена базовой конфигурации в Китае составит эквивалент 1470 долларов.

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