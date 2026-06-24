Sony представила датчик изображения LYTIA 610

Компания Sony официально представила новый датчик изображения под названием LYTIA 610, который нацелен на улучшение зум-фотографии и видеосъёмки. В нём используется переработанная структура пикселей, которая должна обеспечивать более чёткое изображение при сохранении стабильной работы автофокуса — области, где производителям обычно приходится идти на компромиссы. Также стоит сказать, что LYTIA 610 — это 1/2-дюймовый CMOS-сенсор примерно на 64 мегапикселя и первый в отрасли сенсор, использующий фирменную структуру пикселей Sony RB2×2 On Chip Lens. В отличие от классических решений, здесь применяются разные типы микролинз в рамках одного сенсора, чтобы одновременно улучшить детализацию и фазовый автофокус.

Sony отмечает, что зелёные пиксели, которые сильнее всего влияют на резкость изображения, используют отдельную структуру линз 1х1 для повышения детализации. Красные и синие пиксели объединены в структуру 2х2, оптимизированную под работу автофокуса. Также компания разработала отдельный алгоритм ремозаики, адаптированный под такую архитектуру. В совокупности это даёт более чем на 20% более высокое пространственное разрешение по сравнению с LYTIA 601. Помимо фото, Sony значительно ускорила внутреннюю обработку данных и систему преобразования сигнала, что увеличило скорость считывания примерно в два раза по сравнению с предыдущим поколением сенсоров. Но цена данного датчика остаётся под вопросом, что очень важно.
OnePlus Nord 6 оценен от 32 тысяч рублей …
Российский AliExpress объявила о старте продаж смартфона OnePlus Nord 6, который оценен от 32 тысяч рубле…
Смартфон OPPO Reno 16 оценили в 515 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno 16, которая базируется на новой однокристальн…
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет не сильно мощнее предшест…
Переход Qualcomm на 2-нм техпроцесс TSMC должен был обеспечить серьёзный прирост производительности центр…
Складной смартфон HUAWEI Pura X Max оценили в 1610 долларов …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов широкоформатной моделью Pura X Max с горизонтал…
Бюджетный смартфон HMD Vibe 2 5G представят в мае …
Компания HMD объявила, что 21 мая в Индии будет представлен недорогой смартфон HMD Vibe 2 5G. Производите…
Смартфон Lava Bold N2 Pro оценен в 85 долларов …
Компания Lava пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Bold N2 Pro, которая базируется на 12-нм…
Представлен OnePlus Turbo 6X Pro с АКБ на 8000 мАч…
Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Turbo 6X Pro, главной особенностью которой стал…
Смартфоны HUAWEI Pura 90 очень хорошо продаются…
Компания Huawei отчиталась о продажах серии смартфонов Pura 90, которая стала доступна для покупки пару н…
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor