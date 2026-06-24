Sony представила датчик изображения LYTIA 610

Компания Sony официально представила новый датчик изображения под названием LYTIA 610, который нацелен на улучшение зум-фотографии и видеосъёмки. В нём используется переработанная структура пикселей, которая должна обеспечивать более чёткое изображение при сохранении стабильной работы автофокуса — области, где производителям обычно приходится идти на компромиссы. Также стоит сказать, что LYTIA 610 — это 1/2-дюймовый CMOS-сенсор примерно на 64 мегапикселя и первый в отрасли сенсор, использующий фирменную структуру пикселей Sony RB2×2 On Chip Lens. В отличие от классических решений, здесь применяются разные типы микролинз в рамках одного сенсора, чтобы одновременно улучшить детализацию и фазовый автофокус.

Sony отмечает, что зелёные пиксели, которые сильнее всего влияют на резкость изображения, используют отдельную структуру линз 1х1 для повышения детализации. Красные и синие пиксели объединены в структуру 2х2, оптимизированную под работу автофокуса. Также компания разработала отдельный алгоритм ремозаики, адаптированный под такую архитектуру. В совокупности это даёт более чем на 20% более высокое пространственное разрешение по сравнению с LYTIA 601. Помимо фото, Sony значительно ускорила внутреннюю обработку данных и систему преобразования сигнала, что увеличило скорость считывания примерно в два раза по сравнению с предыдущим поколением сенсоров. Но цена данного датчика остаётся под вопросом, что очень важно.