Sony представила датчик изображения LYTIA 610

Sony отмечает, что зелёные пиксели, которые сильнее всего влияют на резкость изображения, используют отдельную структуру линз 1х1 для повышения детализации. Красные и синие пиксели объединены в структуру 2х2, оптимизированную под работу автофокуса. Также компания разработала отдельный алгоритм ремозаики, адаптированный под такую архитектуру. В совокупности это даёт более чем на 20% более высокое пространственное разрешение по сравнению с LYTIA 601. Помимо фото, Sony значительно ускорила внутреннюю обработку данных и систему преобразования сигнала, что увеличило скорость считывания примерно в два раза по сравнению с предыдущим поколением сенсоров. Но цена данного датчика остаётся под вопросом, что очень важно.