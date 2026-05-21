Флагман Xiaomi 17 Max получит 200-Мп камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл основные параметры флагманского смартфона Xiaomi 17 Max, который будет представлен в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят 6,9-дюймовым RGB OLED-дисплеем с ультратонкими симметричными рамками, топовой 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также основной камерой Leica с модулями на 200 Мп (датчик оптического размера 1/1,4 дюйма и оптика с диафрагмой F/1,65), 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик). Также сегодня босс Xiaomi Лу Вэйбин опубликовал пример фотографии, снятой на основную тыльную камеру Xiaomi 17 Max.

