POCO M8 Power 5G получит 120-Гц крупный экран

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне POCO M8 Power 5G, который будет представлен уже 4 августа. Итак, подтверждено наличие кремний-углеродного аккумулятора ёмкостью 8000 мАч с автономностью до трех дней, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт (соответствующий адаптер входит в комплект), поддержки обратной проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, 6,9-дюймового AMOLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц, поддержкой 100% покрытием цветовой гаммы DCI-P3, пиковой яркостью 1800 нит, ШИМ-регулировки яркости с частотой 960 Гц, поддержки DC Dimming, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц и сертификатом TÜV Rheinland Eye Protection о сниженной нагрузки на зрение, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с производительностью 630000 баллов в бенчмарке AnTuTu, до 16 ГБ ОЗУ (8 ГБ физической памяти LPDDR4X и до 8 ГБ виртуальной), флеш-памяти UFS 2.2 и системы охлаждения с графитом суммарной площадью 10416 мм².