Apple превратила свои ноутбуки в игровые решения

На презентации WWDC 23 анонс релиза определённых игр на Mac было далеко не главным событием шоу, хотя Apple объявила о выходе Death Stranding: Director's Cut на собственной платформе и, что немаловажно, представила инструмент Game Porting Toolkit. Данный инструмент был представлен как способ для разработчиков игр быстро оценить, что потребуется для портирования их игр с ПК на MacOS. Однако его возможности эмуляции DirectX12 настолько впечатляют, что несколько пользователей уже запускают передовые игры, разработанные для ПК, такие как Diablo IV и Cyberpunk 2077, на своих ноутбуках — и у них достаточно впечатляющая частота кадров.

Эмуляция в Game Porting Toolkit настолько хороша благодаря тому, что Apple выбрала исходный код CrossOver из приложения Wine — об этом было официально написано в блоге CodeWeavers менеджером продукта CrossOver Мередит Джонсон. При этом стоит отметить, что авторы CrossOver не сотрудничали с Apple над этим инструментом, но они всё равно в восторге от того, что Apple увидела потенциал в Wine и использовала эти возможности для реализации продукта под свои компьютеры. Естественно, для компьютеров компании Apple это очень важный апдейт, потому что список доступных игр для пользователей Mac значительно увеличился. Правда, пока что посмотреть на реальную производительность в видеоиграх можно в довольно ограниченном формате. Будем ждать каких-то серьёзных тестов, позволяющих оценить возможности ноутбуков.
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