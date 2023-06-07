Apple превратила свои ноутбуки в игровые решения

Эмуляция в Game Porting Toolkit настолько хороша благодаря тому, что Apple выбрала исходный код CrossOver из приложения Wine — об этом было официально написано в блоге CodeWeavers менеджером продукта CrossOver Мередит Джонсон. При этом стоит отметить, что авторы CrossOver не сотрудничали с Apple над этим инструментом, но они всё равно в восторге от того, что Apple увидела потенциал в Wine и использовала эти возможности для реализации продукта под свои компьютеры. Естественно, для компьютеров компании Apple это очень важный апдейт, потому что список доступных игр для пользователей Mac значительно увеличился. Правда, пока что посмотреть на реальную производительность в видеоиграх можно в довольно ограниченном формате. Будем ждать каких-то серьёзных тестов, позволяющих оценить возможности ноутбуков.