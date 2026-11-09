Apple превратить Siri в полноценного ИИ-агента

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, генеральный директор Apple Джон Тернус требует от руководителя направления искусственного интеллекта Крейга Федериги ускорить развитие Siri и создать мощного ИИ-агента, способного конкурировать с OpenAI Dots. Несмотря на то, что Федериги удалось в крайне сжатые сроки подготовить работоспособную версию Siri с ИИ-функциями, в Apple понимают, что компания пока не успевает за конкурентами. В ближайшие месяцы Siri должна получить два крупных обновления. Первое обеспечит голосовому помощнику более глубокое управление собственными приложениями Apple. Например, Siri сможет поворачивать и обрезать фотографии в приложении «Фото», а также упорядочивать вкладки в Safari. Ожидается, что эти возможности появятся в iOS 27.3.

Второе, более масштабное нововведение предполагает интеграцию со сторонними приложениями. По данным Гурмана, его могут представить следующей весной — это позволит Siri, например, оформлять заказы через Grubhub или бронировать столики в ресторанах с помощью OpenTable. Однако на этом планы Apple не заканчиваются. Компания намерена превратить Siri в полноценного ИИ-агента, способного самостоятельно выполнять продолжительные задачи, а не только реагировать на отдельные команды. Как отмечает Гурман, Dots и Grok уже умеют отслеживать цели пользователя, определять дальнейшие действия и продолжать работу без необходимости каждый раз получать новую команду от юзера.
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