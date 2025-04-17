Apple придётся повышать цена на смартфоны из-за TSMC

Компания TSMC, по сообщениям инсайдеров, начала принимать заказы на производство чипов по 2-нм техпроцессу в начале этого месяца. Предварительные оценки говорят о стоимости одного кремниевого пласта в 30000 долларов, что делает новые пластины одними из самых дорогих в истории полупроводников. Пока неизвестно, сможет ли компания снизить цену при масштабировании производства, но это уже ставит таких гигантов, как Apple, Qualcomm и MediaTek, в затруднительное положение. С одной стороны, никто не хочет отставать от технологического прогресса — особенно когда речь идёт о передовых процессах. С другой — столь высокая себестоимость будущих чипов может вынудить производителей смартфонов либо поднять цену конечного устройства, либо взять удар на себя, теряя маржу (а это крайне маловероятно). В любом случае, новое поколение смартфонов и планшетов, использующее 2-нм чипы, почти наверняка подорожает.

Стоит напомнить, что некоторое время назад аналитик TF International Securities отмечал, что не все модели iPhone 18 получат 2-нм процессор A-серии. Предположительно, только iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут оснащены новым кремнием из-за высокой себестоимости. Что касается 2026 года, Qualcomm, по слухам, разрабатывает сразу два 2-нм процессора, один из которых получит имя Snapdragon 8 Elite Gen 3. При этом компания уже осознаёт риски зависимости от одного производителя, поэтому активно рассматривает возможность распределения заказов между TSMC и Samsung, чтобы диверсифицировать поставки.
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