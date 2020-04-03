Apple приобретает приложение Dark Sky Weather

Компания Apple приобрела приложение для мониторинга погоды Dark Sky Weather. Теперь у компании Apple есть приложение для iPad.

Разработчики приложения Dark Sky подтвердили эту информацию в соц. сетях, а также объявили о том, что приложение для операционной системы iOS, будет по-прежнему доступно, а для Android и Wear OS больше не будут доступны для скачивания.

Dark Sky также предоставляет прогнозы погоды, карты и встраивания, которые можно использовать на других сайтах. После приобретения, Dark Sky закроет приложения для Android и Wear OS 1 июля 2020 года.