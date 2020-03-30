Apple приостановила производство iPhone XR

Индийские инсайдеры сообщили о том, что компания Apple была вынуждена приостановить производство смартфона iPhone XR. Дело в том, что данную модель собирают в Индии силами компании Foxconn, а в этой стране, как известно, закрыты все предприятия и остановлены производства из-за пандемии коронавируса. Напомним, что iPhone XR вот уже несколько месяцев почти непрерывно удерживает звание самого продаваемого смартфона в мире. В топ десять самых популярных моделей по итогам прошлого года вошли такие модели, как Samsung Galaxy A10, Galaxy A50, Oppo A9, iPhone 11, Oppo A5s, Galaxy A20, Oppo A5, Xiaomi Redmi 7A и Huawei P30.