Apple признала свою ошибку

Компания Apple официально извинилась за то, что искусственно занижала производительность смартфонов с изношенной батареей. По ее словам, эта мера казалась необходимой для стабильной работы мобильных телефонов, но теперь это решение уже не кажется таким логичным. На самом же деле просто компанию уличили в том, что некоторые смартфоны прошлых поколений стали работать заметно медленней и что это делается специально. Компания Apple самостоятельно занижает производительность смартфонов, о чем все догадывались уже давно, теперь же есть официальное тому подтверждение. Оказалось, компания делала это давно и теперь вот извиняется за то, что многие годы делала ваши смартфоны медленными ради своих корыстных целей. Конечно, об этом уже никто не сказал, но верить Apple больше никто не станет.