Apple призналась, что использует камеры Sony

Рынок смартфонов — удивительная штука. Хотя большинство смартфонов сливают задолго до официального анонса, а характеристики некоторых гаджетов мы знаем вплоть до гигабайта за полгода до презентации, содержимое смартфонов компании Apple для многих до сих пор остаётся загадкой. Например, пользователи узнают об объёме оперативной памяти устройства только после того, как гаджет разберут энтузиасты и посмотрят на чипы памяти — в характеристиках гаджета это не указано. Более того, хотя смартфоны разбираются и ремонтируются годами, пользователи достоверно не могли сказать, что именно производит камеры для смартфонов iPhone, так как сами камеры не имеют маркировки, а характеристики сложно трактовать под конкретную модель.

Только сегодня ситуация изменилась, так как компания Apple официально подтвердила, что использует камеры от компании Sony. Более того, инсайдеры заявили, что производитель уже подписал контракт с японским гигантом на покупку новейших датчиков изображения в составе камеры, которые способны захватывать больше света и делать более качественные фотографии. Эта камера должна появиться уже в следующем году в передовых флагманах компании, но на самом деле для конечного пользователя это ничего не значит. Хоть камеру делает Sony, хоть Samsung, хоть кто-то ещё — нам главное получать качественный конечный снимок. Но для Apple это огромное откровение, ведь ранее комплектующие были засекречены и не раскрывались даже спустя годы.
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