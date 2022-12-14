Apple призналась, что использует камеры Sony

Только сегодня ситуация изменилась, так как компания Apple официально подтвердила, что использует камеры от компании Sony. Более того, инсайдеры заявили, что производитель уже подписал контракт с японским гигантом на покупку новейших датчиков изображения в составе камеры, которые способны захватывать больше света и делать более качественные фотографии. Эта камера должна появиться уже в следующем году в передовых флагманах компании, но на самом деле для конечного пользователя это ничего не значит. Хоть камеру делает Sony, хоть Samsung, хоть кто-то ещё — нам главное получать качественный конечный снимок. Но для Apple это огромное откровение, ведь ранее комплектующие были засекречены и не раскрывались даже спустя годы.