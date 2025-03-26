Apple проведёт презентацию WWDC уже в июне

Сегодня компания Apple официально объявила дату проведения своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2025, которая пройдёт с 9 по 13 июня. Мероприятие начнется с офлайн-трансляции основного доклада — главные анонсы будут касаться новых версий операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. В этом году Apple планирует значительные изменения в визуальном дизайне своих программных платформ, так что стоит ожидать действительно интересных нововведений. Также на WWDC 2025 могут быть представлены новинки в области аппаратного обеспечения и долгожданное для Siri, чьи функции, основанные на искусственном интеллекте, недавно были отложены.

На прошлом WWDC, например, компания Apple анонсировала Apple Intelligence, продемонстрировав ещё не выпущенные усовершенствованные возможности для Siri. Например, тогда разработчики показали возможность помощника «видеть» экран пользователя и выполнять действия в зависимости от того, что на нём отображается. Есть надежда, что на WWDC Apple представит более развитую стратегию в области ИИ с конкретными сроками. С другой стороны, по данным издания Bloomberg, более сложные функции Siri могут появиться не раньше iOS 20, а команда, занимающаяся проектом, была распущена. Это значит, что Apple может обойтись достаточно скромной презентацией без каких-либо действительно интересных нововведений, так как без ИИ-функций конкурировать с другими компаниями будет довольно трудно.
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