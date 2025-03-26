Apple проведёт презентацию WWDC уже в июне

На прошлом WWDC, например, компания Apple анонсировала Apple Intelligence, продемонстрировав ещё не выпущенные усовершенствованные возможности для Siri. Например, тогда разработчики показали возможность помощника «видеть» экран пользователя и выполнять действия в зависимости от того, что на нём отображается. Есть надежда, что на WWDC Apple представит более развитую стратегию в области ИИ с конкретными сроками. С другой стороны, по данным издания Bloomberg, более сложные функции Siri могут появиться не раньше iOS 20, а команда, занимающаяся проектом, была распущена. Это значит, что Apple может обойтись достаточно скромной презентацией без каких-либо действительно интересных нововведений, так как без ИИ-функций конкурировать с другими компаниями будет довольно трудно.