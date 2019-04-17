Apple работает над компактным телефоном iPhone XE

IPhone SE был запущен более трёх лет назад с небольшим 4-дюймовым дисплеем в мире постоянно растущих размеров экрана.

Теперь Apple работает над преемником SE, получившим название iPhone XE. Он будет выполнен в стиле iPhone XS с 4,8-дюймовым OLED-дисплеем, одной основной камерой, функцией Face ID и чипом Apple A12 Bionic.

Также Apple XE будет оснащен алюминиевой задней панелью, как в старые добрые времена, но это означает отсутствие беспроводной зарядки. Еще один интересный момент заключается в том, что новая модель iPhone будет сделана в Индии на производственном предприятии партнера по производству Apple, Wistron. Если iPhone XE действительно является реальным проектом, который планируется выпустить позже в этом году, то мы должны услышать гораздо больше об этом в ближайшие месяцы.