Apple расширяет свою команду здравоохранения

Apple наняла выдающегося акушера-гинеколога, чтобы присоединиться к его растущей команде здравоохранения.

Кристин Карри была нанята для активизации усилий Apple по охране женского здоровья. Ожидается, что Apple Watch будут играть важную роль в стремлении Apple дать потребителям возможность управлять своим здоровьем. Умные часы проверены на наличие наиболее точного импульсного считывателя среди носимых устройств. Кроме того, они способны определять аномальный сердечный ритм с точностью до 97% и уже не раз спасал жизнь пользователям.

Также Apple и Johnson & Johnson работают над предстоящим исследованием для диагностики риска инсульта с использованием Apple Watch Series 4 и приложения.