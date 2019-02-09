Apple расширяет свою команду здравоохранения

2019-02-09, Автор - Anna; Продукт - Apple Watch Series 4 ; [78]
Apple наняла выдающегося акушера-гинеколога, чтобы присоединиться к его растущей команде здравоохранения.

Кристин Карри была нанята для активизации усилий Apple по охране женского здоровья. Ожидается, что Apple Watch будут играть важную роль в стремлении Apple дать потребителям возможность управлять своим здоровьем. Умные часы проверены на наличие наиболее точного импульсного считывателя среди носимых устройств. Кроме того, они способны определять аномальный сердечный ритм с точностью до 97% и уже не раз спасал жизнь пользователям.

Также Apple и Johnson & Johnson работают над предстоящим исследованием для диагностики риска инсульта с использованием Apple Watch Series 4 и приложения.

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