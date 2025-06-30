Apple решила слегка изменить дизайн iPhone 17 Pro

Apple давно славится своей склонностью вносить небольшие и, на первый взгляд, незначительные изменения в дизайн, которые многим кажутся излишними. Однако за ними, как правило, стоит долгосрочная стратегия. И вчера известный инсайдер в своих социальных сетях сообщил, что в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max логотип Apple будет сдвинут чуть ниже на тыльной панели, что может повлиять на совместимость аксессуаров и общее восприятие дизайна. Согласно слухам, перемещение логотипа ближе к нижней центральной части может нарушить традиционную симметрию, к которой привыкли пользователи. Особенно это может сказаться на аксессуарах MagSafe, которые крепятся к iPhone при помощи магнитов и требуют точного позиционирования.

Смещение логотипа может влиять на магнитную систему, что заставит производителей аксессуаров переработать свои решения с нуля, чтобы сохранить совместимость. На данный момент нет уверенности, будут ли аксессуары MagSafe, созданные для iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max, совместимы с iPhone 17 Pro и iPhone Pro Max. Некоторые производители чехлов уже реагируют на эту потенциальную проблему и пересматривают текущие проекты. Один из них, по информации источника, временно приостановил производство и ждёт официального подтверждения от надёжных каналов. При этом не совсем понятно какие преимущества получит производитель от данного нововведения, так как визуально новый дизайн сложно назвать более привлекательным решением.