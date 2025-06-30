Apple решила слегка изменить дизайн iPhone 17 Pro

Apple давно славится своей склонностью вносить небольшие и, на первый взгляд, незначительные изменения в дизайн, которые многим кажутся излишними. Однако за ними, как правило, стоит долгосрочная стратегия. И вчера известный инсайдер в своих социальных сетях сообщил, что в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max логотип Apple будет сдвинут чуть ниже на тыльной панели, что может повлиять на совместимость аксессуаров и общее восприятие дизайна. Согласно слухам, перемещение логотипа ближе к нижней центральной части может нарушить традиционную симметрию, к которой привыкли пользователи. Особенно это может сказаться на аксессуарах MagSafe, которые крепятся к iPhone при помощи магнитов и требуют точного позиционирования.

Смещение логотипа может влиять на магнитную систему, что заставит производителей аксессуаров переработать свои решения с нуля, чтобы сохранить совместимость. На данный момент нет уверенности, будут ли аксессуары MagSafe, созданные для iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max, совместимы с iPhone 17 Pro и iPhone Pro Max. Некоторые производители чехлов уже реагируют на эту потенциальную проблему и пересматривают текущие проекты. Один из них, по информации источника, временно приостановил производство и ждёт официального подтверждения от надёжных каналов. При этом не совсем понятно какие преимущества получит производитель от данного нововведения, так как визуально новый дизайн сложно назвать более привлекательным решением.
Складной Samsung Galaxy Z Fold 7 показали на рендерах…
Профильное издание Android Headlines опубликовало изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 7…
Samsung Galaxy Jump 4 получил 12-Мп основную камеру …
Компания Samsung выпустила на домашний южноамериканский рынок смартфон Galaxy Jump 4, который выйдет в ос…
Gemini появится в iOS 19…
Ещё в феврале текущего года в коде бета-версии операционной системы iOS 18.4 были обнаружены намёки на то…
Смартфон Vivo Y29t 5G оценили в 260 долларов…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y29t 5G, которая основана на 6-нанометровом процес…
OnePlus Nord CE5 засветился в сети …
В базе данных одного из арабских регуляторов обнаружилось упоминание смартфона OnePlus Nord CE5, который …
MediaTek представит Dimensity 9500 уже этим летом…
Судя по информации сразу нескольких источников, компания Qualcomm планирует представить новый флагманский…
Фирменный чип Xiaomi оказался крайне производительным…
На этой неделе компания Xiaomi представила собственный флагманский процессор для смартфонов и планшетов X…
Складной смартфон Huawei Pura X появился в продаже …
Компания Huawei дала старт китайским продажам складного смартфона Pura X, который оценен в 1050, 1120, 12…
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor