Apple решила слегка изменить дизайн iPhone 17 Pro

Смещение логотипа может влиять на магнитную систему, что заставит производителей аксессуаров переработать свои решения с нуля, чтобы сохранить совместимость. На данный момент нет уверенности, будут ли аксессуары MagSafe, созданные для iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max, совместимы с iPhone 17 Pro и iPhone Pro Max. Некоторые производители чехлов уже реагируют на эту потенциальную проблему и пересматривают текущие проекты. Один из них, по информации источника, временно приостановил производство и ждёт официального подтверждения от надёжных каналов. При этом не совсем понятно какие преимущества получит производитель от данного нововведения, так как визуально новый дизайн сложно назвать более привлекательным решением.