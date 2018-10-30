Apple сегодня запускает новое обновление

Американская компания Apple сегодня собирается запустить последнюю версию прошивки iOS 12.1 для моделей iPhone и iPad. Обновление обеспечит поддержку для двухсимочных iPhone XS, XS Max и XR и даст возможность совершать FaceTime групповые вызовы до 32 человек одновременно.

Кроме этого решит проблему с зарядом батареи у некоторых устройств и исправит проблему селфи на моделях iPhone XS, XS Max и XR.Новое обновление OS 12.1 позволит управлять глубиной в портретных снимках в видоискателе камеры.