Apple сменила характеристики складного iPhone

Согласно свежим данным от инсайдера Digital Chat Station, Apple продолжает активно тестировать прототипы своего первого складного iPhone. Хотя ранее сообщалось, что внешний экран устройства будет иметь диагональ 5,49 дюйма, а внутренний — 7,74 дюйма, новая информация указывает на слегка уменьшенный размер внутренней панели до 7,58 дюйма. Её разрешение составит 2713х1920 пикселей, а соотношение сторон — 14.1:10. Изначально предполагалось, что Apple выберет соотношение 4:3, чтобы обеспечить максимальную совместимость с интерфейсом iPad, но на WWDC 2025 стало ясно, что с iOS 26 ситуация меняется. Теперь приложения смогут нативно подстраиваться под любые размеры и форматы экранов, без необходимости в масштабировании или добавлении чёрных полос.

Это дало Apple больше свободы в выборе форм-фактора складного экрана. Что касается поставок OLED-дисплеев, Samsung, скорее всего, станет эксклюзивным поставщиком для Apple. Ранее сообщалось, что Apple начала отбор партнёров ещё в феврале, а выход устройства ожидается во второй половине 2026 года. Также источник утверждает, что Apple тестирует новое покрытие из аморфного металлического стекла, обладающий повышенной прочностью, а остальной корпус выполнен из титанового сплава — такой материал Apple уже применяет в более дорогих моделях. Более того, компания может использовать жидкометаллический шарнир, который повышает надёжность конструкции и делает складку на экране практически незаметной.
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