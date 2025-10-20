Apple снизила ожидания по продажам iPhone Fold

Если верить информации многочисленных инсайдеров, компания Apple готовится значительно расширить свой потенциальный рынок, представив новый формат смартфона — складной iPhone, который станет частью линейки уже в следующем году. И хотя некоторые аналитики считают, что выход модели, которую пока условно называют iPhone Fold, может быть перенесён на 2027 год, ожидания от нового формата уже начали влиять на прогнозы поставок iPhone. Например, сегодня информационное издание Financial Times опубликовало интересный отчёт, основанный на данных Visible Alpha, в котором были проанализированы обновлённые оценки поставок устройств Apple.

Аналитики Mizuho утверждают, что Apple сократила первоначальные объёмы производства дисплеев для этой модели с 13 миллионов до примерно 9 миллионов панелей, что говорит о более осторожном подходе к запуску. Скорее всего, сокращение объёмов поставок напрямую связано с тем, что складной флагман компании будет довольно дорогим удовольствием. А шлем дополненной реальности Apple Vision Pro показал, что не всегда пользователи готовы покупать дорогую электронику — продажи бренда в этом сегменте оказались очень низкими. И чтобы не повторить ситуацию, производитель решил немного снизить объёмы первоначальных продаж. Если это сработает — компания избежит слишком больших запасов электроники на своих складах. Если нет — возникнет дефицит, что лишь улучшит положение производителя в этом сегменте электроники.