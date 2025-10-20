Apple снизила ожидания по продажам iPhone Fold

Аналитики Mizuho утверждают, что Apple сократила первоначальные объёмы производства дисплеев для этой модели с 13 миллионов до примерно 9 миллионов панелей, что говорит о более осторожном подходе к запуску. Скорее всего, сокращение объёмов поставок напрямую связано с тем, что складной флагман компании будет довольно дорогим удовольствием. А шлем дополненной реальности Apple Vision Pro показал, что не всегда пользователи готовы покупать дорогую электронику — продажи бренда в этом сегменте оказались очень низкими. И чтобы не повторить ситуацию, производитель решил немного снизить объёмы первоначальных продаж. Если это сработает — компания избежит слишком больших запасов электроники на своих складах. Если нет — возникнет дефицит, что лишь улучшит положение производителя в этом сегменте электроники.