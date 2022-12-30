Apple снизит цену на iPhone 15

Поставщики секретной информации сегодня порадовали нас достаточно интересными новостями, которые поднимут настроение тем, кто не купил новый iPhone в этом году. Дело в том, что инсайдеры сообщают новость о желании компании Apple снизить стоимость на смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus в следующем году из-за того, что в этом году спрос на устройства оказался очень и очень низким. Настолько, что производителю даже пришлось слегка переписать свои аналитические статьи относительно прибыли в текущем году, потому что продажи гаджетов в Китае упали ниже плинтуса, да и в целом по всему миру желающих приобретать устройства нового поколения было не очень много. Это связано с тем, что пользователи не увидели в смартфоне ничего нового по сравнению с прошлым поколением.

Но если ранее аудитория поклонников бренда легко шла на компромиссы, то теперь ситуация изменилась из-за цены устройств — производитель сильно поднял стоимость базовых версий гаджета, которые стали довольно дорогими в сравнении с прошлыми поколениями гаджетов. Соответственно, пользователи уже не горят желанием покупать базовые версии смартфонов, но не выпускать iPhone 15 производитель просто не может — иначе аудитория будет шокирована даже больше обычного. Логичным решением будет снижение стоимости гаджета, чтобы привлечь внимание аудитории новыми фишками и более привлекательной стоимостью. Но в целом ситуация на рынке и так бы вынудила Apple снизить цену, так что мы не сильно удивлены.
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