Apple снова извинилась за неисправные клавиатуры MacBook

Apple сделала свои ноутбуки MacBook более тонкими благодаря низкопрофильному механизму «бабочки» для клавиатур еще в 2015 году. Но были проблемы с тем, что нажатия клавиш не регистрировались, а клавиши залипали, и второе поколение механизма усугубляло ситуацию.

Поскольку проблемы с клавиатурами MacBook третьего поколения Apple сохраняются, представитель компании публично признал существующую проблему и извинился. После того, как Apple представила низкопрофильный механизм Butterfly для своих клавиатур MacBook в 2015 году, проблем было достаточно, чтобы Калифорния подала коллективный иск против Apple, утверждая, что компания знала о проблемах и выпустила продукт на рынок.

К счастью, для тех, кто страдает от проблем с клавиатурами Butterfly третьего поколения, Apple призвала обращаться в сервисные центры за профессиональной сертифицированной помощью по гарантии.