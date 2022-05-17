Apple создаёт складной экран на основе электронных чернил

По словам аналитика и инсайдера Минг-Чи Куо, Apple изучает возможность использования цветных дисплеев с электронными чернилами для своих будущих продуктов. Куо говорит, что цветные электронные чернила особенно хорошо подходят для использования второго экрана с низким энергопотреблением для устройства со складным форм-фактором. Конечно, в настоящее время Apple не производит складной планшет, хотя ходят слухи, что компания рассматривает возможность создания складного iPad. Еще в феврале аналитик дисплеев Росс Янг и Марк Гурман из Bloomberg ссылались на 20-дюймовый складной дизайн MacBook/iPad, который, по-видимому, находится в разработке.

Куо, кажется, предполагает, что электронные чернила будут служить экраном, обращенным наружу, предоставляя маломощный вспомогательный экран для пользователей, которые хотят получить некоторую полезность от своего складного устройства, не раскладывая его. Выбор электронных чернил был бы интересным отклонением от направления рынка складных Android-устройств. Например, Samsung Galaxy Z Fold оснащен 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем, что делает устройство почти похожим на стандартный телефон в закрытом состоянии. Пользователь может развернуть устройство, чтобы открыть гибкий 7,6-дюймовый основной экран внутри. Дисплей с электронными чернилами не подходит для этого решения. Тем не менее, Galaxy Z Flip имеет очень маленький 1,9-дюймовый OLED-экран, который служит простым экраном для отображения уведомлений. Это можно легко представить как поверхность с цветными электронными чернилами, которая значительно продлевает срок службы батареи, поскольку электронные чернила не потребляют энергию для статического контента. Значительно более низкая частота обновления панелей с электронными чернилами по сравнению с OLED или LCD в этом контексте также не имеет большого значения.
Утечка маркетинговых материалов vivo X Fold раскрывает больш…
Утечка маркетинговых материалов vivo X Fold раскрывает большVivo готовится анонсировать свой первый складной смартфон под названием vivo X Fold. Он станет официальны…
Samsung Galaxy M13 5G не получит разъем для наушников…
Samsung Galaxy M13 5G не получит разъем для наушниковСетевые источники опубликовали фотографии задней панели смартфона Samsung Galaxy M13 5G, который еще не б…
Появились первые рендеры грядущего смартфона Motorola Fronti…
Появились первые рендеры грядущего смартфона Motorola FrontiНедавно просочилась информация о предстоящем флагманском Android-телефоне Motorola Frontier с его массивн…
HTC представит флагманский Android-смартфон в апреле…
HTC представит флагманский Android-смартфон в апрелеКак сообщается, HTC планирует выпустить флагманский телефон Android уже в следующем месяце. Новость посту…
Samsung Galaxy A32 4G получает обновление One UI 4.1 на базе…
Samsung Galaxy A32 4G получает обновление One UI 4.1 на базеКомпания Samsung выпустила новое обновление One UI 4.1 на базе Android 12 для смартфона Galaxy A32 4G. …
Samsung Galaxy M62 получает обновление One UI 4.1 на базе An…
Samsung Galaxy M62 получает обновление One UI 4.1 на базе AnSamsung Galaxy M62, анонсированный в прошлом году с One UI 3.1 на базе Android 11, получает обновление On…
Xiaomi 12X доступен для предзаказа за 80 тысяч рублей…
Xiaomi 12X доступен для предзаказа за 80 тысяч рублейКомпания Xiaomi начала принимать российские предзаказы на смартфон Xiaomi 12X, розничные продажи которого…
Официально: недорогой Realme 9 4G получит 108-Мп камеру…
Официально: недорогой Realme 9 4G получит 108-Мп камеруКомпания Realme подтвердила информацию о том, что смартфон Realme 9 4G получит основную камеру с новым 10…
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
Обзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерами
Обзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памятиОбзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памяти
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor