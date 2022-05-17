Apple создаёт складной экран на основе электронных чернил

По словам аналитика и инсайдера Минг-Чи Куо, Apple изучает возможность использования цветных дисплеев с электронными чернилами для своих будущих продуктов. Куо говорит, что цветные электронные чернила особенно хорошо подходят для использования второго экрана с низким энергопотреблением для устройства со складным форм-фактором. Конечно, в настоящее время Apple не производит складной планшет, хотя ходят слухи, что компания рассматривает возможность создания складного iPad. Еще в феврале аналитик дисплеев Росс Янг и Марк Гурман из Bloomberg ссылались на 20-дюймовый складной дизайн MacBook/iPad, который, по-видимому, находится в разработке.

Куо, кажется, предполагает, что электронные чернила будут служить экраном, обращенным наружу, предоставляя маломощный вспомогательный экран для пользователей, которые хотят получить некоторую полезность от своего складного устройства, не раскладывая его. Выбор электронных чернил был бы интересным отклонением от направления рынка складных Android-устройств. Например, Samsung Galaxy Z Fold оснащен 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем, что делает устройство почти похожим на стандартный телефон в закрытом состоянии. Пользователь может развернуть устройство, чтобы открыть гибкий 7,6-дюймовый основной экран внутри. Дисплей с электронными чернилами не подходит для этого решения. Тем не менее, Galaxy Z Flip имеет очень маленький 1,9-дюймовый OLED-экран, который служит простым экраном для отображения уведомлений. Это можно легко представить как поверхность с цветными электронными чернилами, которая значительно продлевает срок службы батареи, поскольку электронные чернила не потребляют энергию для статического контента. Значительно более низкая частота обновления панелей с электронными чернилами по сравнению с OLED или LCD в этом контексте также не имеет большого значения.