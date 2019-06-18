Apple спасет Japan Display

Некоторое время назад на просторах сети появилась новость о том, что компания Japan Display испытывает серьезные финансовые трудности и вскоре может попросту закрыться, если не будет найдено финансирование для реинвестирования. Вскоре появились слухи, что некий местный фонд поможет компании, но довольно быстро эта информация была развеяна на официальном уровне. Теперь сотрудники Japan Display просят помощи у компании Apple, которая готова вложить деньги в заводы, чтобы потом получить больше качественных дисплеев по более низкой стоимости. Пока что соглашение еще не заключили, но если все произойдет, то Japan Display получит инвестиции и право на жизнь, а в Apple получат качественные экраны по более низкой стоимости. Это круто.