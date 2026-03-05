Apple сравнила новый MacBook с ноутбуком, которого не существует

Компания Apple, известная своим вниманием к деталям, иногда всё же допускает довольно странные ошибки. На этот раз внимательный пользователь заметил, что компания сравнила 15-дюймовый MacBook Air с процессором M1 — модель, которой никогда не существовало — с ноутбуком на базе процессора Apple M5, который используется в самых новых портативных Mac. Вскоре компания исправила ошибку, но к тому моменту скриншоты уже появились в социальных сетях и их успели увидеть миллионы пользователей. Напомним, что процессор Apple M1, представленный в 2020 году, устанавливался в 13-дюймовый MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro и 24-дюймовый iMac (24‑inch, 2021). Линейка 15-дюймовых MacBook Air появилась лишь позже, уже после выхода процессора Apple M2.

Тем не менее в одном из сравнений Apple по ошибке указала 15-дюймовый MacBook Air на базе M1, которого никогда не было в продаже. Теоретически подобная модель могла существовать в виде прототипа, который так и не дошёл до серийного производства, однако коммерческих устройств с такими характеристиками не выпускалось. Пользователь обнаружил эту неточность — в таблице сравнивались 15-дюймовый MacBook Air с M1 и 15-дюймовый MacBook Air with M5, причём Apple утверждала, что новый ноутбук обеспечивает на 170% более высокую производительность в задачах обработки изображений. В теории, это может обернуться для компании судом, так как такая реклама могла ввести кого-то в заблуждение, но это маловероятно.