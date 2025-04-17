Apple существенно сократила вредные выбросы в атмосферу

За последний год компания Apple сократила выбросы парниковых газов на 800 тысяч тонн по сравнению с 2023 годом. А если взглянуть на последние десять лет, общие глобальные выбросы Apple сократились более чем на 60%. Это особенно заметный результат на фоне других технологических компаний, чьи выбросы растут из-за стремительного развития искусственного интеллекта. Ключевые элементы климатической стратегии Apple — переход на возобновляемую энергетику, создание более экологичных продуктов и стимулирование поставщиков к аналогичным мерам. Компания утверждает, что только за прошлый год её партнёры избежали почти 24 миллионов тонн выбросов парниковых газов благодаря переходу на чистую энергию и повышению энергоэффективности.

Помимо углекислого газа от ископаемого топлива, Apple сталкивается с более опасными фторсодержащими парниковыми газами, возникающими при производстве полупроводников и дисплеев. По данным компании, все её основные поставщики дисплеев обязались сократить выбросы этих газов минимум на 90% на предприятиях, связанных с продукцией Apple. Такую же цель поставили перед собой и 26 поставщиков микрочипов, хотя компания не уточняет, насколько значительную часть цепочки поставок они составляют. Apple также повысила использование переработанных материалов. В 2024 году почти четверть всех использованных в её продукции материалов имела переработанное происхождение, что на самом деле является большим достижением.
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