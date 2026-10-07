Apple требует оптимизировать софт под iPhone Duo

Новый складной флагман iPhone Duo поступит рамках предварительного заказа на официальном сайте уже 16 октября, а первые поставки начнутся 23 октября. И компания Apple уже готовится к запуску устройства и призывает разработчиков заранее адаптировать свои приложения и игры для нового смартфона. Компания опубликовала рекомендации по подготовке приложений для iPhone Duo — для этого разработчикам необходимо использовать новую версию среды Xcode 27.1, которую Apple уже выпустила и сделала доступной для загрузки. Разработчики уже могут отправлять приложения и игры через App Store Connect — если приложение создано или перекомпилировано с использованием Xcode 27.1, в App Store появится специальная отметка, указывающая на оптимизацию для iPhone Duo.

Кроме того, Apple ввела новое требование — начиная с апреля 2027 года каждое новое приложение должно будет содержать скриншот, демонстрирующий его работу на iPhone Duo. Помимо публикации инструкций и других полезных материалов, Apple проводит очные семинары для разработчиков, посвящённые адаптации приложений под iPhone Duo. То есть компания прекрасно понимает, что без приложений складной смартфон будет не особо полезен пользователям, а значит, необходимо подготовить контент заранее. Это важный момент, так как многие производители Android-смартфонов выпускают свои устройства без специальных оптимизаций и некоторые популярные приложения работают на их флагмана не очень хорошо.
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