Apple трудится над клавиатурой с датчиками света

Apple работает над клавиатурой, которая эффективно заменит нынешние механические клавишные переключатели и будет основана на новой архитектуре с датчиками света.

Компания получила патент на клавиатуру с клавишами, которые регистрируют ввод после попадания света на встроенные датчики. Apple не первая компания, которая работает с клавишными переключателями на световой основе.

Еще в июне этого года Razer выпустила игровую клавиатуру Huntsman, в которой для регистрации всех вводимых данных используется оптическая» технология. По сути, клавиатура использует легкое срабатывание вместо металлической точки контакта, что требует меньшего усилия и ускоряет время отклика.