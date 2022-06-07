Apple уничтожила умные часы Watch Series 3

Прошло пять лет с тех пор, как Apple представила умные часы Series 3, и на WWDC 2022 она фактически положила конец этим умным часам. Новая операционная система watchOS 9 не будет поддерживать Series 3, и это, вероятно, означает, что Apple Watch SE официально станут бюджетными смарт-часами Apple. В Series 3 появилась функция сотовой связи, когда она была запущена в 2017 году, и в то время это были отличные умные часы. Хотя Apple продолжала поддерживать часы на протяжении многих лет, становилось все более очевидным, что дни Series 3 сочтены. С момента выпуска watchOS 7 в 2020 году многие пользователи сообщали о проблемах с обновлением Series 3 до нового программного обеспечения.

А в watchOS 9 появилось множество новых функций для здоровья и фитнеса, которые, видимо, тяжело реализовать на старом устройстве. Когда Apple Watch SE были выпущены в 2020 году вместе с Series 6, это запутало ситуацию в отношении того, какие часы были действительно бюджетным вариантом. Это потому, что Series 3 все еще был доступным вариантом — по сильно сниженной цене. В то время Series 3 позиционировалась как часы начального уровня, тогда как SE предназначалась для людей, ищущих следующий уровень без необходимости раскошелиться на флагман. Это, конечно, не было хорошей идеей. Даже если вам удалось перейти на последнюю версию watchOS, многие из новых функций также не работали. Некоторые вообще не были включены, несмотря на то, что Series 3 поддерживает более поздние версии watchOS. Время загрузки приложения было настолько медленным, что оно того не стоило.
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