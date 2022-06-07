Apple уничтожила умные часы Watch Series 3

А в watchOS 9 появилось множество новых функций для здоровья и фитнеса, которые, видимо, тяжело реализовать на старом устройстве. Когда Apple Watch SE были выпущены в 2020 году вместе с Series 6, это запутало ситуацию в отношении того, какие часы были действительно бюджетным вариантом. Это потому, что Series 3 все еще был доступным вариантом — по сильно сниженной цене. В то время Series 3 позиционировалась как часы начального уровня, тогда как SE предназначалась для людей, ищущих следующий уровень без необходимости раскошелиться на флагман. Это, конечно, не было хорошей идеей. Даже если вам удалось перейти на последнюю версию watchOS, многие из новых функций также не работали. Некоторые вообще не были включены, несмотря на то, что Series 3 поддерживает более поздние версии watchOS. Время загрузки приложения было настолько медленным, что оно того не стоило.