Apple урезала зарплату Тиму Куку за плохие продажи iPhone 14

Вчера информационное издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что компания Apple существенно сократила зарплату СЕО компании Тиму Куку. Здесь стоит объяснить, что на самом деле управляют компанией акционеры, которые в первую очередь думаю о прибыли, которая потом будет распределяться между владельцами акций на компанию. Соответственно, они решили, что из-за достаточно скудных продаж нового iPhone и отсутствия ярких новинок у компании в 2022 году, прибыль в конечном итоге будет ниже ожидаемого — из-за этого зарплату Тиму Куку снизили до 40% от первоначальной. Например, в прошлом году глава компании заработал почти 100 миллионов долларов, а в этом — всего 35-40 в лучшем случае. Безусловно, это внушительное урезание зарплаты.

И как бы аудитория не любила Тима Кука, на самом деле он сознательно выбрал стратегию выпуска смартфонов без большого набора инноваций. Например, компания специально выпустила iPhone 14 без Type-C, хотя было ясно, что совсем скоро в Европейском Союзе примут закон, который обяжет компанию выпускать гаджеты именно с этим портом. Собственно, этот закон был окончательно принят спустя два месяца после анонса новых смартфонов компании, так что они уже тогда устарели. И акционеры решили, что выбранная стратегия не приносит должного результата, так что зарплату СЕО урезали очень сильно. Да, он всё ещё будет получать огромные деньги, но это первый звоночек о том, что скоро главу Apple могут просто поменять.