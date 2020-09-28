Apple ускорила процесс внедрения Mini-LED дисплеев в линейки iPad и Macbook

По слухам сети, компания Apple ускорила процесс внедрения Mini-LED дисплеев в линейки iPad и Macbook.

Около 30-40% iPad и 20-30% MacBook будут использовать дисплеи Mini-LED, так как компания Apple нашла второго поставщика микросхем Mini-LED на 2021 год. Sanan Optoelectronics присоединится к Epistar в поставке микросхем Mini-LED.

С двумя поставщиками компания Apple, удастся договориться о более выгодных ценах. Ещё в июле 2020 года, компания Apple наняла еще двух поставщиков для изготовления печатных плат для устройств Mini-LED. Ожидается, что небольшие партии модулей с подсветкой Mini-LED будут отправлены в четвертом квартале в поддержку запуска нового 12,9-дюймового iPad Pro. Apple также инвестировала в новый завод по производству дисплеев Mini-LED и Micro-LED.
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