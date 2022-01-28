Apple уже тестирует Universal Control в новых версиях ОС

Новейшие бета-версии операционных систем компании Apple для разработчиков для iPadOS и macOS Monterey включают поддержку столь ожидаемой функции Universal Control, что указывает на то, что долгожданная функция может наконец быть выпущена в релиз где-то в ближайшем будущем. Universal Control, о которой Apple объявила на WWDC 2021 в июне, — это впечатляющая функция, которая позволяет вам использовать клавиатуру и мышь Mac с iPad, просто поместив iPad рядом с компьютером. Однако Universal Control оказался более амбициозным проектом, чем ожидала Apple, поскольку компании понадобилось много времени на реализации технологии — сначала были новости о релизе осенью прошлого года, а теперь технология вроде как выйдет весной 2022 года.

Информационное издание MacRumors сообщает, что Universal Control включен по умолчанию, если установлены бета-версии iPadOS 15.4 и macOS Monterey 12.3, и издание также поделилось снимком экрана, показывающим, что три параметра, касающиеся Universal Control, отмечены бета-тегом. Соответственно, пока что функция еще тестируется как разработчиками, так и энтузиастами по всему миру, но когда технология все же будет доступна всем желающим, разработчики смогут использовать возможность разделения экрана для множества задач, да и пользователям эта возможность тоже будет полезной. Например, чтобы не покупать второй монитор — вместо этого можно просто использовать дисплей планшета. Ожидаем функцию в полноценном релизе.
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