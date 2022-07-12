Apple уже выпустила iOS 16, macOS Ventura и watchOS 9

Через пару месяцев Apple официально выпустит следующие основные версии своих различных операционных систем. Однако вы можете попробовать iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura и tvOS 16 прямо сейчас — Apple выпустила общедоступную бета-версию через несколько недель после того, как предложила первые бета-версии для разработчиков. Чтобы получить к ним доступ, вам необходимо зарегистрироваться в программе бета-тестирования Apple и следовать инструкциям. Имейте в виду, что могут быть некоторые ошибки, которые Apple не обнаружила и не устранила. Обязательно сделайте резервную копию своих данных перед установкой любой бета-версии (хотя регулярное резервное копирование всегда является хорошей практикой).

У вас будет возможность удалить свое устройство из общедоступной бета-программы и вернуть его к более старой версии ОС. Вы можете освоить некоторые новые функции iOS 16. Среди них обновленный экран блокировки с дополнительными параметрами компоновки и настройки, такими как динамические обои. Уведомления и режим фокусировки также были переработаны, а вы сможете быть в курсе таких вещей, как спортивные результаты и поездки на общественном транспорте, с помощью Live Activity. Идентификатор лица наконец-то будет работать в альбомной ориентации, и вам больше не понадобятся Apple Watch для использования приложения «Фитнес». Apple прекращает поддержку некоторых старых устройств с обновлениями ОС этого года. Например, для использования iOS 16 вам понадобится iPhone 8 или новее.
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