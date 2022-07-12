Apple уже выпустила iOS 16, macOS Ventura и watchOS 9

У вас будет возможность удалить свое устройство из общедоступной бета-программы и вернуть его к более старой версии ОС. Вы можете освоить некоторые новые функции iOS 16. Среди них обновленный экран блокировки с дополнительными параметрами компоновки и настройки, такими как динамические обои. Уведомления и режим фокусировки также были переработаны, а вы сможете быть в курсе таких вещей, как спортивные результаты и поездки на общественном транспорте, с помощью Live Activity. Идентификатор лица наконец-то будет работать в альбомной ориентации, и вам больше не понадобятся Apple Watch для использования приложения «Фитнес». Apple прекращает поддержку некоторых старых устройств с обновлениями ОС этого года. Например, для использования iOS 16 вам понадобится iPhone 8 или новее.