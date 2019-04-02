Apple в 2020 году выпустит iPhone с использованием OLED-панелей

2019-04-02, Автор - Ganibal; Продукт - Apple 2020; [100]

Согласно отчету, компания Apple объявит о трех iPhone которые выйдут в 2020 году с новыми размерами экрана с использованием OLED-панелей. Экраны будут варьироваться от достаточно компактных 5,42 дюйма до 6,67-дюймовой модели Max.

Самый маленький, вероятно, займет место нынешнего 4,7-дюймового iPhone 8, 6,06-дюймовая модель заменит 5,8-дюймовый iPhone XS, а 6,67-дюймовый заменит 6,5-дюймовый iPhone XS Max. Если этот отчет окажется достоверным, вполне возможно, что новые iPhone будут не намного больше нынешних, поскольку увеличение размера экрана будет происходить за счет уменьшения рамок.


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