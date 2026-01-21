Apple в срочном порядке меняет поставщика дисплеев

После серии странных технических сбоев на производстве BOE, которые нарушили привычный ритм выпуска iPhone, Apple решила перераспределить миллионы заказов на OLED-панели в пользу Samsung, чтобы избежать дальнейших задержек. По имеющимся данным, Samsung получила примерно половину заказов Apple, которые ранее предназначались BOE. Для понимания масштаба стоит напомнить, что в 2024 году BOE поставила Apple около 40 миллионов OLED-панелей, что соответствует среднему объёму производства на уровне примерно 3 миллионов дисплеев в месяц.

Ситуация выглядит ещё более тревожной из-за того, что BOE сталкивается с проблемами не только при выпуске OLED-панелей LTPO текущего поколения для iPhone 17, но и с более старыми OLED-панелями LTPS. Эти дисплеи предназначены для будущего iPhone 17e, а также для целого ряда предыдущих моделей, включая iPhone 14 2022 года, iPhone 15 2023 года, iPhone 16 2024 года и iPhone 16e 2025 года. Особую настороженность вызывает тот факт, что уровень выхода годных панелей для iPhone 15 и iPhone 16 оставался стабильным на протяжении прошлого года. Это указывает на то, что текущие сложности связаны с относительно новыми сбоями в производственном процессе BOE. Это может стать проблемой, так как теперь гиганту из Купертино придётся искать замену, а на это уйдёт какое-то время. В результате производителю, возможно, придётся отложить запуск смартфонов доступного сегмента или сократить первую партию, что приведёт к дефициту.