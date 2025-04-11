Apple в ускоренном порядке доставила в США 600 тонн iPhone

Более того, представитель одного из поставщиков Apple, Microsoft и Google анонимно рассказал изданию, что им поступило срочное указание — перевозить максимум электроники по воздуху. HP сначала собиралась придерживаться прежнего графика поставок, но уже через сутки резко изменила планы и начала требовать максимальную отгрузку в США, параллельно усилив сборку на предприятиях в Мексике. На фоне всего происходящего Samsung снижает заказы на компоненты для смартфонов на вторую половину 2025 года, а производители ПК вроде Lenovo и Acer сигнализируют о намерении сместить фокус с американского рынка в сторону других регионов. Это довольно интересные события, за которыми стоит пристально следить, ведь в итоге они повлияют на стоимость электроники по всему миру, а не только в США, где были введены пошлины на товары.