Apple в ускоренном порядке доставила в США 600 тонн iPhone

По данным информационного издания Reuters, компания Apple доставила в США 600 тонн iPhone из Индии авиатранспортом незадолго до вступления в силу новых американских пошлин. Reuters сообщает, что Apple ускорила таможенное оформление, наняла дополнительных сотрудников и даже временно запустила работу своего завода в Индии по воскресеньям, чтобы нарастить объёмы производства на 20%. Учитывая грузоподъёмность самолётов и вес устройств с упаковкой, журналисты подсчитали, что с марта было отправлено около 1,5 миллиона iPhone. Это может позволить компании на какое-то время удержать цены без повышения на своём основном рынке.

Более того, представитель одного из поставщиков Apple, Microsoft и Google анонимно рассказал изданию, что им поступило срочное указание — перевозить максимум электроники по воздуху. HP сначала собиралась придерживаться прежнего графика поставок, но уже через сутки резко изменила планы и начала требовать максимальную отгрузку в США, параллельно усилив сборку на предприятиях в Мексике. На фоне всего происходящего Samsung снижает заказы на компоненты для смартфонов на вторую половину 2025 года, а производители ПК вроде Lenovo и Acer сигнализируют о намерении сместить фокус с американского рынка в сторону других регионов. Это довольно интересные события, за которыми стоит пристально следить, ведь в итоге они повлияют на стоимость электроники по всему миру, а не только в США, где были введены пошлины на товары.
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