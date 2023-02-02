Apple выиграла суд - за замедление старых iPhone ей ничего не будет

Вероятно, если вы следите за рынком современных технологий, то знаете, что некоторое время назад на компанию Apple подали в суд за то, что она умышленно замедляла работу своих смартфонов iPhone, если у тех устарела батарея. В компании заявили, что это была вынужденная мера — если у смартфона слишком деградировала батарея, то усиленное потребление энергии процессором вынудило бы устройство буквально умирать на глазах пользователя, тогда как замедление работы процессора позволило пользоваться гаджетом с полным комфортом. Однако пользователям это объяснение не очень понравилось и во многих странах на компанию подали коллективные иски с требованием выплатить средства за потраченные нервы от использования слишком глючного смартфона.

Изначально многие считали, что этот иск будет выигран на триста процентов, но сейчас оказалось, что это не совсем так. Например, в Южной Корее суд признал, что компания Apple действительно замедляла смартфоны iPhone, но только в случае, когда это было необходимо на основе ёмкости батареи, то есть производитель ничего не нарушил и платить не будет — суд уже проигран. Более того, в компании заявили, что готовы заменить аккумулятор, хотя это и было пару лет назад. Но это, безусловно, ужасный звоночек тем, кто будет покупать смартфоны компании в будущем, ведь теперь ясно, что Apple может спокойно замедлять ваши смартфоны iPhone, чтобы вынудить пользователя купить модель поновее со свежей батареей. И ей за это ничего не будет.