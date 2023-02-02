Apple выиграла суд - за замедление старых iPhone ей ничего не будет

Вероятно, если вы следите за рынком современных технологий, то знаете, что некоторое время назад на компанию Apple подали в суд за то, что она умышленно замедляла работу своих смартфонов iPhone, если у тех устарела батарея. В компании заявили, что это была вынужденная мера — если у смартфона слишком деградировала батарея, то усиленное потребление энергии процессором вынудило бы устройство буквально умирать на глазах пользователя, тогда как замедление работы процессора позволило пользоваться гаджетом с полным комфортом. Однако пользователям это объяснение не очень понравилось и во многих странах на компанию подали коллективные иски с требованием выплатить средства за потраченные нервы от использования слишком глючного смартфона.

Изначально многие считали, что этот иск будет выигран на триста процентов, но сейчас оказалось, что это не совсем так. Например, в Южной Корее суд признал, что компания Apple действительно замедляла смартфоны iPhone, но только в случае, когда это было необходимо на основе ёмкости батареи, то есть производитель ничего не нарушил и платить не будет — суд уже проигран. Более того, в компании заявили, что готовы заменить аккумулятор, хотя это и было пару лет назад. Но это, безусловно, ужасный звоночек тем, кто будет покупать смартфоны компании в будущем, ведь теперь ясно, что Apple может спокойно замедлять ваши смартфоны iPhone, чтобы вынудить пользователя купить модель поновее со свежей батареей. И ей за это ничего не будет.
Стабильная One UI 5 доступна для Samsung Galaxy XCover 6 Pro…
Компания Samsung начала выпуск первого стабильного обновления UI 5.0 на базе Android 13 для смартфона Gal…
Смартфон Oppo Reno9 оценен в 350 долларов …
Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделями Oppo Reno9 и Reno9 Pro, которые отличаются некото…
Honor 80 представят 23 ноября…
Вчера в сети появились не очень качественные фотографии из пресс-релиза, посвящённого смартфону Honor 80,…
Смартфон OnePlus Ace 2 засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus Ace 2, …
Новые примеры фото с камеры Leica в Xiaomi 13 Pro…
Руководитель Xiaomi Лей Цзюнь поделился новой подборкой фотографий, сделанных на основную камеру топового…
Samsung представила уникальную функцию Recent Websites…
Большинство пользователей активно пользуются смартфоном в течение дня — для просмотра ленты новостей, изу…
Смартфон Vivo Y55s 5G 2023 оценен в 263 доллара …
Компания Vivo представила на глобальном рынке новую версию смартфона Y55s 5G, которая лишь немного отлича…
Смартфон Honor X5 оценен в 100 евро …
Китайская компания Honor пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью Honor X5, которая обойд…
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor