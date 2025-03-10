Apple выиграла суд и защитила свои часы от второго бана

AliveCor потерпела очередное поражение в длительном патентном споре с Apple — сегодня Апелляционный суд США по федеральному округу подтвердил решение о том, что патенты медицинской компании на технологию ЭКГ на самом деле не подлежат патентованию. Это означает, что Apple Watch не грозит второй запрет на импорт со стороны Международной торговой комиссии. Конфликт между AliveCor и Apple начался ещё в 2021 году — тогда AliveCor подала жалобу, заявив, что Apple нарушила её патенты, связанные с технологией ЭКГ. Комиссия встала на сторону AliveCor и рекомендовала ввести запрет на продажу Apple Watch с функцией ЭКГ в США. Однако это решение не вступило в силу, поскольку Апелляционный совет по патентным спорам и апелляциям признал три спорных патента недействительными. Чтобы запрет вступил в силу, AliveCor нужно было выиграть апелляцию на это решение, но ей это не удалось.

«Мы глубоко разочарованы сегодняшними решениями суда и тем, что он не учел вторичные доводы», — заявил Санжай Волети, коммерческий директор AliveCor. Он также добавил, что компания будет продолжать рассматривать все возможные юридические варианты, включая новые апелляции, чтобы доказать, что её патенты действительны и Apple нарушила её интеллектуальные права. Стоит отметить, что AliveCor использовала ту же юридическую стратегию, что и другая медицинская компания, Masimo. Однако Masimo удалось добиться запрета на импорт Apple Watch, так как дело касалось технологии измерения уровня кислорода в крови, а не ЭКГ.