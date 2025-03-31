Apple выплатит штраф в размере 150 миллионов евро

Французский антимонопольный регулятор обязал компанию Apple выплатить штраф в размере 150 миллионов евро из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных приложений. По мнению ведомства, система App Tracking Transparency, которую Apple позиционирует как инструмент для защиты конфиденциальности пользователей, на самом деле наносит ущерб небольшим издателям и является несоразмерной заявленной цели защиты персональных данных. Инициатива App Tracking Transparency была запущена в 2021 году — она требует от разработчиков приложений показывать пользователям два всплывающих окна с запросом разрешения на отслеживание данных в других приложениях и на сайтах. В то же время для Apple процесс одобрения геолокационного отслеживания в собственных приложениях упрощён до одного нажатия — точно так же, как и отключение этой функции в сторонних приложениях.

Многие компании подвергли такую политику критике, утверждая, что это усложняет сбор данных для таргетированной рекламы, которая является одним из основных источников дохода для приложений, особенно бесплатных. По данным Financial Times, из-за новых правил крупные социальные сети потеряли около 10 миллиардов долларов дохода. Французский антимонопольный регулятор не оспаривает саму идею защиты конфиденциальности пользователей, но считает, что инициатива Apple чрезмерно усложняет работу со сторонними приложениями на iOS по сравнению с фирменными сервисами компании.
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