Apple выпустила два новых ремешка для часов Apple Watch

Компания Apple решила разнообразить аксессуары для умных часов Apple Watch. Представлены два спортивных ремешка Sport Band и Nike Sport Band. Ремешки имеют размер 40 мм на 44 мм. Оба варианта доступны в магазине Apple Store и apple.com. Помимо ремешков, умные часы предлагают расширенные функции, связанные со здоровьем и разные цветовые стили.

Apple к новым браслетам предлагает подобрать новые циферблаты Pride, которые будут доступны с выпуском watchOS 6.2.5, которая находится в бета-версии и выйдет в ближайшее время. Компании Apple и Nike давно сотрудничают и продолжают выпускать разные аксессуары к умным часам.