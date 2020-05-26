Apple выпустила два новых ремешка для часов Apple Watch

Компания Apple решила разнообразить аксессуары для умных часов Apple Watch. Представлены два спортивных ремешка Sport Band и Nike Sport Band. Ремешки имеют размер 40 мм на 44 мм. Оба варианта доступны в магазине Apple Store и apple.com. Помимо ремешков, умные часы предлагают расширенные функции, связанные со здоровьем и разные цветовые стили.

Apple к новым браслетам предлагает подобрать новые циферблаты Pride, которые будут доступны с выпуском watchOS 6.2.5, которая находится в бета-версии и выйдет в ближайшее время. Компании Apple и Nike давно сотрудничают и продолжают выпускать разные аксессуары к умным часам.
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