Apple выпустила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Компания Apple официально представила смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Обе модели доступны в чёрном, серебристом, голубом и бордовом цветах, а задняя панель выполнена из стекла в соответствующем оттенке. Кроме того, смартфоны получили новый процессор A20 Pro и, как утверждает Apple, самое продолжительное время автономной работы среди всех iPhone. iPhone 18 Pro стоит от 1199 долларов за версию с 256 ГБ встроенной памяти — на 100 долларов дороже iPhone 17 Pro. Цена iPhone 18 Pro Max начинается с 1299 долларов, также за модель с 256 ГБ памяти. Оба смартфона будут доступны с накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, предзаказы стартуют 12 сентября, а продажи начнутся 18 сентября.

Процессор A20 Pro получил полностью новую архитектуру и производится по 2-нм техпроцессу, как и процессор M6. Он оснащён 6-ядерным центральным процессором с двумя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Также процессор получил существенно улучшенный графический ускоритель на семь ядер, который обеспечивает прирост производительности на 40%. Кроме того, Apple добавила второй нейронный движок, увеличив общее количество ядер NPU до 32. Для охлаждения iPhone 18 Pro получил испарительную камеру нового поколения, площадь которой в три раза больше, чем у системы в iPhone 17 Pro. И, что весьма важно, iPhone 18 Pro обеспечивает целый день автономной работы на уровне iPhone 17 Pro Max. Да и технология быстрой зарядки появилась — теперь за 15 минут можно набрать до 50%.