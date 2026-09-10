Apple выпустила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Процессор A20 Pro получил полностью новую архитектуру и производится по 2-нм техпроцессу, как и процессор M6. Он оснащён 6-ядерным центральным процессором с двумя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Также процессор получил существенно улучшенный графический ускоритель на семь ядер, который обеспечивает прирост производительности на 40%. Кроме того, Apple добавила второй нейронный движок, увеличив общее количество ядер NPU до 32. Для охлаждения iPhone 18 Pro получил испарительную камеру нового поколения, площадь которой в три раза больше, чем у системы в iPhone 17 Pro. И, что весьма важно, iPhone 18 Pro обеспечивает целый день автономной работы на уровне iPhone 17 Pro Max. Да и технология быстрой зарядки появилась — теперь за 15 минут можно набрать до 50%.