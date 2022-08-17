Apple выпустила последнюю бета-версию iOS 16

Сегодня Apple сочла целесообразным выпустить последнюю бета-версию iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16 и watchOS 9 для широкой публики. Если вы зарегистрированы в общедоступной бета-программе Apple, вы можете загрузить последнюю сборку с веб-сайта бета-версии программного обеспечения Apple. В последних сборках системы есть множество передовых дополнений, которые вы можете проверить. Общедоступную бета-версию iOS 16 и iPadOS 16 можно загрузить на совместимые модели iPhone и iPad, установив соответствующий профиль конфигурации с веб-сайта бета-версии программного обеспечения Apple. Общедоступную бета-версию 4 watchOS 9 можно установить на Apple Watch после обновления iPhone до последней общедоступной бета-версии iOS 16. Как только вы это сделаете, перейдите в специальное приложение Apple Watch на своем iPhone и перейдите в «Основные»> «Обновление программного обеспечения».

Убедитесь, что заряд батареи Apple Watch составляет не менее 50 процентов. Ваш iPhone также должен находиться в пределах досягаемости Apple Watch для установки нового программного обеспечения. Apple также выпустила общедоступную бета-версию tvOS 16 с множеством изменений. Тем не менее, обновления tvOS всегда были незначительными по сравнению с другими обновлениями в том, что касается передовых функций. Если вы хотите проверить это, вы можете установить общедоступный профиль бета-версии tvOS 16 с помощью Xcode. Как упоминалось ранее, неясно, добавляют ли новые общедоступные бета-версии дополнительные функции.
Oukitel WP19 с АКБ на 21000 мАч появился в продаже…
Компания Oukitel выпустила в продажу защищенный смартфон Oukitel WP19, который с 27 июня по 1 июля будет …
Nothing Phone (1) показали на рендерах…
В сети появились качественные изображения еще не представленного официально смартфона Nothing Phone (1) в…
Xiaomi 13 и 13 Pro появятся раньше, чем ожидалось…
Недавно появилась информация о том что четыре номера IMEI из базы китайских данных присвоены четырем новы…
Motorola Moto G82 выйдет 7 июня…
Вчера компания Motorola официально представила смартфон Moto E32s, а следующим смартфоном Motorola, котор…
Лучший чехол для Xiaomi Mi 10T Lite…
Иногда пользователи задают вопрос о том, стоит ли покупать …
Представлен смартфон Honor 70 с процессором Snapdragon 778G+…
Honor 70 является устройством начальной категории в недавно опубликованной серии Honor 70, но все же имее…
Xiaomi Smart Band 7 представили в Европе …
Компания Xiaomi выпустила в Европе умный браслет Xiaomi Mi Band 7, который вышел в Китае еще месяц назад.…
Poco F4 5G представлен официально…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Poco F4 5G, которая оценена в Европе в 400 и 450…
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor