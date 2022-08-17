Apple выпустила последнюю бета-версию iOS 16

Сегодня Apple сочла целесообразным выпустить последнюю бета-версию iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16 и watchOS 9 для широкой публики. Если вы зарегистрированы в общедоступной бета-программе Apple, вы можете загрузить последнюю сборку с веб-сайта бета-версии программного обеспечения Apple. В последних сборках системы есть множество передовых дополнений, которые вы можете проверить. Общедоступную бета-версию iOS 16 и iPadOS 16 можно загрузить на совместимые модели iPhone и iPad, установив соответствующий профиль конфигурации с веб-сайта бета-версии программного обеспечения Apple. Общедоступную бета-версию 4 watchOS 9 можно установить на Apple Watch после обновления iPhone до последней общедоступной бета-версии iOS 16. Как только вы это сделаете, перейдите в специальное приложение Apple Watch на своем iPhone и перейдите в «Основные»> «Обновление программного обеспечения».

Убедитесь, что заряд батареи Apple Watch составляет не менее 50 процентов. Ваш iPhone также должен находиться в пределах досягаемости Apple Watch для установки нового программного обеспечения. Apple также выпустила общедоступную бета-версию tvOS 16 с множеством изменений. Тем не менее, обновления tvOS всегда были незначительными по сравнению с другими обновлениями в том, что касается передовых функций. Если вы хотите проверить это, вы можете установить общедоступный профиль бета-версии tvOS 16 с помощью Xcode. Как упоминалось ранее, неясно, добавляют ли новые общедоступные бета-версии дополнительные функции.