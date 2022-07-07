Apple выпустила режим блокировки треккинга для смартфонов и планшетов

Сегодня Apple сочла нужным объявить о новом режиме блокировки для iOS 16, iPadOS 16 и macOS 13 Ventura. Новый режим поставляется с расширенными функциями безопасности на различных платформах и новая функция безопасности ориентирована на небольшое количество пользователей с риском «целенаправленных кибератак». Новый режим Apple Lockdown на iOS 16 и macOS 13 Ventura защитит пользователей от кибератак со стороны частных компаний с поддерживаемым государством шпионским ПО, таких как активисты, государственные служащие и другие организации. Новый режим блокировки включен в iOS 16, iPadOS 16 и macOS 13 Ventura beta 3. Более того, эта функция станет доступна всем пользователям позже в этом году.

Хотя новый режим безопасности ориентирован на определенных пользователей, любой может включить его в настройках устройства. Вы можете найти этот параметр в разделе «Конфиденциальность и безопасность» в настройках на iPhone и в настройках системы на Mac. Режим блокировки обеспечит повышенную безопасность, ограничивая функциональность различных функций, таких как приложения и веб-сайты. Apple заявляет, что в будущем добавит больше защиты в режим блокировки. Компания также расширила свою программу Security Bounty, чтобы вознаграждать исследователей, которые находят обходные пути режима блокировки для улучшения защиты. Награды будут удвоены за квалификационные находки в режиме блокировки с максимальным лимитом до 2 миллионов долларов.
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