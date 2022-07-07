Apple выпустила режим блокировки треккинга для смартфонов и планшетов

Хотя новый режим безопасности ориентирован на определенных пользователей, любой может включить его в настройках устройства. Вы можете найти этот параметр в разделе «Конфиденциальность и безопасность» в настройках на iPhone и в настройках системы на Mac. Режим блокировки обеспечит повышенную безопасность, ограничивая функциональность различных функций, таких как приложения и веб-сайты. Apple заявляет, что в будущем добавит больше защиты в режим блокировки. Компания также расширила свою программу Security Bounty, чтобы вознаграждать исследователей, которые находят обходные пути режима блокировки для улучшения защиты. Награды будут удвоены за квалификационные находки в режиме блокировки с максимальным лимитом до 2 миллионов долларов.