Apple выпустила watchOS 10.4 с важнейшим исправлением

Сегодня компания Apple наконец выпустила операционную систему watchOS 10.4 с основным исправлением проблемы на Apple Watch — да, удивительно, но у умных часов компании, которые продаются миллионами по всему миру, была очень серьёзная проблема, которая не позволяла пользоваться гаджетом с полным комфортом. Собственно, watchOS 10.4 является крупным обновлением с учётом количества функций и изменений, которые оно привносит, за всё время существования умных часов компании Apple — в списке исправлений так много пунктов, что вы буквально устанете листать этот огромный документ на официальном сайте. Но основной бонус апдейта в том, что последнее обновление watchOS 10.4 исправляет длительную проблему с Apple Watch, которая приводила к ложным касаниям.

Некоторые пользователи ранее жаловались, что Apple Watch регистрирует касания, которые мешают им пользоваться устройством — это была очень массовая проблема, с которой было сложно справиться. В релизных заметках Apple для watchOS 10.4 указано, что обновление исправляет проблему с дисплеем, но пока что это лишь на бумаге — теперь нужно будет протестировать это обновление и узнать насколько оно реально работает. Кроме этого, обновление watchOS 10.4 также исправляет проблему, из-за которой у некоторых пользователей не синхронизировались контакты на их Apple Watch. Ещё есть сотни исправлений мелких багов, но это не так интересно, но в любом случае обновление точно стоит устанавливать, потому что оно очень ценное.
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