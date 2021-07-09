Apple выпустит MacBook Pro на mini-LED

В последнее время появились различные слухи и сообщения о грядущем Apple MacBook Pro, а теперь известный инсайдер Минг-Чи Куо, который длительное время сливал в сеть достоверную информацию, заявил, что в конце этого года компания представит обновлённый MacBook Pro с дисплеем типа min-LED. Согласно отчету 9To5Mac, аналитик утверждает, что гигант из Купертино начнет производство новых 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro в третьем квартале этого года. Кроме того, Куо также заявил, что бренд инвестирует в панели мини-LED дисплеев, которые Apple планирует включить в другие свои продукты в будущем. Стоит напомнить, что ранее в этом году Apple выпустила 12,9-дюймовый iPad Pro, который стал первым устройством компании на дисплее mini-LED.

Мини-светодиодный дисплей состоит из тысяч действительно маленьких светодиодов с фоновой подсветкой, что позволяет экрану обеспечивать более высокий коэффициент контрастности и более глубокий черный цвет, как у OLED-панелей. Согласно предыдущим отчетам Куо, новый MacBook Pro также будет иметь дизайн с плоскими краями и более мощный чип M1X. Аналитик также добавил, что мини-светодиодная панель, которая будет установлена ​​на MacBook Pro, также появится в другой модели ноутбуков компании. В 2022 году эта технология отображения также появится в MacBook Air следующего поколения, который, по слухам, будет оснащен чипом M2 компании с более совершенным графическим процессором. Впрочем, пока что это только слухи.