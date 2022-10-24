Apple выпустит iPhone на Type-C в конце 2024 года

Случилось, пожалуй, историческое событие — представители Евросоюза сегодня официально приняли закон, который обязывает всех производителей смартфонов, которые хотят продавать свою продукцию на территории ЕС, устанавливать в смартфоны порт USB-C. И хотя для Android-смартфонов начального уровня это будет небольшим ударом, на самом деле основные трудности коснутся компанию Apple, которая будет вынуждена отказаться от своего собственного разъёма в пользу общепринятого формата. И это фундаментальное изменение, ведь мы не верим, что Apple откажется от европейского рынка — слишком уж прибыльный это рынок, чтобы оставаться на своём разъёме и не продавать смартфоны в той же Германии, например. При этом компания имеет все шансы пока что не переходить на свежий формат.

Дело в том, что закон начнёт действовать с 2024 года, но речь идёт лишь о смартфонах, которые были представлены после этого срока. А если вы помните, компания Apple выпускает свои смартфоны в сентябре-октябре, то есть компания сможет в 2023 году представить свежий флагман без USB-C, а потом продавать его практически до конца 2024 года. И лишь в сентябре 2024 года производитель будет вынужден показать смартфон с портом USB-C, так что до того момента ожидать смены порта не стоит — зачем Apple сейчас это делать, если можно будет через два года выпустить гаджет с важнейшей инновацией. Интересно, как это скажется на конечном результате в плане продаж, ведь лицензирование аксессуаров приносило Apple баснословные деньги.