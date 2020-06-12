Apple выпустит новые клавиатуры для iPad

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple вроде как планирует в ближайшем будущем официально заниматься выпуском клавиатур Magic Keyboard для обычных планшетов iPad, то есть без приставки Pro. Раньше ничего такого не было, так как производитель делал упор на другие продукты и рекламировал планшет с приставкой Pro специально для того, чтобы продавать его для фанатов действительно очень качественных продуктов. Однако теперь, видимо, ситуация изменилась, ведь гаджет более простого уровня получит подключаемую клавиатуру. Это очень приятно на самом деле, так как многим пользователям ее не хватало. С другой стороны, если вы большой фанат набора на планшете, то можно за эти деньги ноутбук купить нормальный.

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