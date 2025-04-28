Apple выпустит новый iPhone 17 на базе технологии SoIC

Компания TSMC демонстрирует впечатляющие успехи в развитии технологии System on Integrated Chip — согласно новым данным, главными движущими силами роста тайваньской компании стали два крупных клиента, один из которых — Apple. Здесь стоит отметить, что SoIC-технология отличается от привычных систем на кристалле, и существует вероятность, что именно эту технологию Apple начнет использовать в своих чипах уже в этом году. Если верить информации инсайдеров, американская компания рассматривает SoIC как способ добиться снижения энергопотребления и повышения производительности своих смартфонов. При этом точных данных о количестве заказанных пластин пока нет, но ранее сообщалось, что компания планирует значительно нарастить производство SoIC к концу 2025 года.

Помимо Apple и AMD, основных заказчиков компании, технологию может использовать и NVIDIA в своей архитектуре Rubin. Если слухи подтвердятся, уже в конце 2025 года Apple применит передовую технологию в новых чипах серии M5, которые получат обновлённые модели MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов. Базовая модель, по предварительной информации, обойдётся без этой технологии, а вот версии с чипами M5 Pro будут демонстрировать приличный прирост производительности. Ведь SoIC позволяет размещать два продвинутых чипа друг над другом, обеспечивая сверхплотное соединение между ними, что приводит к снижению задержек, росту производительности и повышению энергоэффективности.