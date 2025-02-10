Apple выпустит складной iPad в 2028 году

Ожидается, что в 2026 году на рынок складных устройств выйдет новый игрок — речь про компанию Apple. Теоретически, это вынудит её конкурентов, включая Samsung, действовать более активно и работать над тем, чтобы выпускать более качественные гаджеты, потому что у Apple обычно с продажами смартфонов всё очень хорошо. При этом даже инсайдеры с огромным опытом в работе заявляют, что не знают, планирует ли Apple выпустить складной iPhone, iPad или Mac. С другой стороны, скорее всего, ждать складной iPhone придётся ещё не один год, потому что производитель, судя по предоставленной ранее информации, испытывает проблемы в этом направлении. Суть в том, что все существующие прототипы смартфонов имеют заметный изгиб на дисплее, а для Apple это серьёзный недостаток.

Компания, скорее всего, не выпустит устройство, пока не разработает технологию стекла, на котором этого изгиба не будет видно от слова совсем. При этом ранее Apple отказалась от модели MacBook Pro с 20,25-дюймовым экраном из-за технических сложностей и теперь сосредоточилась на варианте с 18,8-дюймовым дисплеем. Тем не менее, его массовое производство ожидается не раньше 2027–2028 годов. Что касается складного iPad, в разложенном виде он должен соответствовать размеру двух iPad Pro, расположенных рядом. Однако его предполагаемый релиз также намечен лишь на 2028 год. При этом цена у подобных устройств, естественно, будет просто космической, что негативно скажется на продажах в целом.